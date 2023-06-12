Триколор пронесли по периметру Главной городской площади. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре в День России развернули огромный флаг России и знамя «Zа наших». Торжественное мероприятие проходило на Главной городской площади. Именно здесь с раннего утра собирали из роз карту нашей необъятной страны. Сразу после этого на площадь вынесли главный символ России - триколор. Флаг размерами 10 на 15 метров вынесли казаки и воспитанники Поста №1. В это время играл "Встречный марш".

Знамя с патриотическим лозунгом в руках юнармейцев и постовцев. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Сегодня самый главный праздник нашей страны. Нашей большой, могучей и многонациональной России, - сказал мэр Краснодара Евгений Наумов. - В этот день отдельные слова благодарности хочется выразить бойцам СВО, которые защищают суверенитет нашей страны.

На площадь вынесли не только триколор, но и знамя с патриотическим лозунгом «Zа наших». Его развернули юнармейцы и постовцы.

Кстати, в Краснодаре во дворе дома появился портрет бойца СВО. Граффити с военным нарисовали по инициативе местных жильцов.