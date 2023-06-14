После ливней в 10 населенных пунктах Кубани подтопило 183 двора и четыре дома

Ликвидация последствия продолжается

В Краснодарском крае устраняют последствия разгулявшейся стихии. Ливни прошли в ночь на 14 июня в Лабинском, Отрадненском, Кавказском районах и городе Сочи. В МЧС рассказали, сколько домов пострадали от потопа.

- Подтопленными оказались 183 придомовые территории и 4 дома в 10 населенных пунктах. Социально-значимых объектов в зоне подтопления нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В горной местности Хостинского района города Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. Размыто два автомобильных моста, объездные пути имеются. Осадки прекратились. Спасатели откачивают воду, спиливают деревья, оказывают необходимую помощь населению. К ликвидации последствий подтоплений на территории Краснодарского края привлечено 155 человек и 59 единиц техники.

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