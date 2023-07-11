В мэрии Краснодара выставили траурное фото убитого замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого

Семье Станислава Ржицкого оказывают помощь Фото: t.me/emnaumov

В мэрии Краснодара выставили траурное фото убитого Станислава Ржицкого. Глава города выразил соболезнования семье замначальника отдела администрации по мобилизационной работе.

«От имени коллег и краснодарцев выражаю соболезнования семье Станислава Ржицкого. Мы с ними на связи и оказываем всестороннюю помощь», – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Мэр Краснодара также призвал доверять только проверенным источникам информации.

«Пока идет следствие, нам всем необходимо соблюдать информационную гигиену. А не пиариться на трагедии», – добавил Евгений Наумов.

Напомним, тело Станислава Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили утром 10 июля недалеко от Дворца спорта «Олимп». Замначальника отдела администрации по мобилизационной работе находился на пробежке в тот момент, когда произошла трагедия. После убийства следком возбудил уголовное дело. Правоохранители продолжают искать предполагаемого убийцу.