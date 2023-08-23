Неизвестный открыл стрельбу из окна Фото: кадр из видео

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки. Все произошло днем 23 августа на улице Западный Обход.

Жильцы дома засняли момент стрельбы на видео. На кадрах видно, как неизвестный высовывается из окна многоэтажки. Позже раздается несколько выстрелов.

По словам жильцов, нарушителя уже задержали. Официальная информация уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что краснодарцы пожаловались на строителей-мигрантов, которые держат в страхе жильцов ЖК «Самолет». Полиция организовала рейды, в ходе которых задержали 76 приезжих. Семеро из них нарушили режим пребывания в РФ.