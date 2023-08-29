Девять часов более сотни пожарных тушили лес в Геленджике

Так выглядит лес после пожара. Фото: t.me/krd_klpc

Лесной пожар в районе хутора Джанхот спустя девять часов после возникновения удалось потушить. Потребовались усилия 102 пожарных, автоцистерны, а также ранцевые лесные огнетушители. На помощь также пришла и пожарная авиация. К тушению природного пожара привлекли вертолет.

«В 09:51 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. В 09:52 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона. В 10:05 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание сухой растительности на площади 0,5 га. Уже через два часа площадь пожара вросла до 1,3 га. Но к 12:30 возгорание удалось локализовать. В 18:45 стало известно о ликвидации пожара на площади 1,3 га», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Полицейские Геленджика установили личность мужчины, причастного к возникновению крупного пожара. Оказалось, что житель хутора работал с электрокабелями во дворе своего домовладения и нарушил правила безопасности. В результате сначала загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на лесной массив.