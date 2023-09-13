Вспышку АЧС зафиксировали в четырех районах Кубани Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Более 50 тысяч свиней оказались в зоне вспышки опасной инфекции на Кубани. Всего в регионе насчитывается около 650 тысяч голов. Об этом сообщил полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух.

«Из 650 тысяч 50 – да, есть удар по предприятиям, потому что везде работали люди. Если обнаруживается такой очаг, то предприятие полностью закрывается и в течение года проводятся соответствующие мероприятия», – отметил Вячеслав Легкодух.

По его словам, предприятия могут возобновлять работу уже через год после вспышки АЧС. Примером послужил Ейский район. Так, в прошлом году в муниципалитете обнаружили очаг опасной инфекции.

«В этом году предприятие планирует до конца года опять закупить поголовье и работать», – уточнил Вячеслав Легкодух.

В то же время отмечается, что вспышка АЧС на Кубани не скажется на росте цен на мясо. Сейчас свинина в регионе занимает 20% на мясных прилавках.

«Если из этих 20% у нас 8% и пропадет, то, думаю, это не повлияет на рынок. Первый момент – мы производим больше, чем можем сами съесть, второй момент – очень насыщенный рынок свинины в целом по России. Если будет подорожание, то это по другим факторам – например, рост себестоимости», – сказал полномочный представитель главы региона по взаимодействию с фермерскими хозяйствами.

Уточняется, что полностью предотвратить вспышку АЧС невозможно. Очаг заболевания может возникнуть из разных источников.

«Источником где-то могут быть дикие животные, где-то перенос происходит с человеком, автомобилем, поэтому мы не можем гарантировать, что, например до 2025 года все пройдет и будем жить идеально. Вспышки могут быть эпизодические, мы не сможем это сильно локализовать», – добавил Вячеслав Легкодух.

В настоящее время департамент ветеринарии региона провел необходимые мероприятия в местах, где обнаружили АЧС. Вспышку инфекции зафиксировали в четырех районах Кубани. Зараженное мясо не несет опасности для человека при определенной термической обработке. Но в крае мясо, в котором обнаружили инфекцию, уничтожат.

«У нас принято решение на федеральном уровне уничтожать всех больных животных, которые находятся в этом очаге», – напомнил Вячеслав Легкодух.

Он также добавил, что в последнее время фермеры обращаются с жалобами. Производители опасаются, что в зонах, где введен карантин, ограничат передвижение сельхозпродукции.

«Нет, ограничений на вывоз сельхозпродукции нет. Единственное, что могут быть проведены дополнительные исследования при получении декларации соответствия», – подытожил Вячеслав Легкодух.