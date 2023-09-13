Жителю Усть-Лабинска, сбившему подростка на мотоцикле, дали 3,5 года колонии

Мужчину признали виновным Фото: кадр из видео

В Усть-Лабинске осудили жителя, сбившего 13-летнего подростка на мотоцикле. Мужчине назначили 3,5 года колонии поселения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, все произошло в июне в парке вблизи озера «Копытце». 59-летний водитель мотоцикла «Ява» выехал на пешеходную дорожку. В какой-то момент мужчина на всей скорости сбил 13-летнего школьника.

Не остановившись и не оказав помощь, мотоциклист помчал дальше. Тем временем очевидцы вызвали подростку скорую. Пострадавшего госпитализировали.

Самого мотоциклиста позже задержали. На время расследования мужчина заключили под стражу.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии – поселении», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отмечается, что суд также удовлетворил иск потерпевших на полмиллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.