Что произошло за ночь 16 сентября в Краснодарском крае
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Джипингиста-нелегала задержали в Сочи. У мужчины не было лицензии на оказание услуг.
В Новороссийске 16 сентября пройдут тренировочные стрельбы. Жителей и гостей города-героя попросили с пониманием отнестись к звукам выстрелов и не паниковать.
В Сочи водитель мопеда сбил человека и скрылся. ЧП произошло в Адлерском районе курорта.
Школьница из Краснодара стала участницей экспедиции на атомном ледоколе. Екатерина Супрунова из Краснодара вышла в финал просветительского проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project».