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НовостиОбщество16 сентября 2023 5:15

Что произошло за ночь 16 сентября в Краснодарском крае

Джипингиста-нелегала задержали в Сочи
Алексей ГУК
Что произошло за ночь 16 сентября в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 16 сентября в Краснодарском крае

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Джипингиста-нелегала задержали в Сочи. У мужчины не было лицензии на оказание услуг.

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