Что произошло за ночь 16 сентября в Краснодарском крае Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Джипингиста-нелегала задержали в Сочи. У мужчины не было лицензии на оказание услуг.

В Новороссийске 16 сентября пройдут тренировочные стрельбы. Жителей и гостей города-героя попросили с пониманием отнестись к звукам выстрелов и не паниковать.

В Сочи водитель мопеда сбил человека и скрылся. ЧП произошло в Адлерском районе курорта.

Школьница из Краснодара стала участницей экспедиции на атомном ледоколе. Екатерина Супрунова из Краснодара вышла в финал просветительского проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project».