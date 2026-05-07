Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае спустя 14 часов

Беспилотная опасность на Кубани отменена

Беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили. Об этом сообщили утром 7 мая через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края», - говорится в сообщении РСЧС.

Об угрозе падения БПЛА жителей гостей региона предупредили накануне вечером, 6 мая, в 19:06. Рекомендовалось следовать правилам безопасности и укрыться в безопасном помещении. Отменили беспилотную опасность в 09:13 7 мая.

Напомним, что к обломкам дронов и других подозрительным предметам категорически нельзя подходить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и по единому номеру экстренных служб 112.

