В Сочи снова объявили угрозу атаки беспилотников

В Сочи снова объявили угрозу беспилотной атаки. Об этом жителей и гостей курорта предупредил мэр Андрей Прошунин.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», - написал глава города в своих соцсетях.
Если вы дома:
- Не подходите к окнам.
- Укройтесь в помещении без окон или в комнате с окнами, не выходящими на море (коридор, ванная, туалет, кладовая).
Если вы на улице:
- Найдите укрытие в цоколе ближайшего здания.
- Используйте подвалы, тоннели, подземные переходы или паркинги.
Опасно использовать автомобиль как укрытие и прятаться возле стен многоэтажных домов.
Если вы стали свидетелем, не снимайте и не публикуйте в соцсетях:
- работу ПВО,
- беспилотники и их обломки,
- действия спецслужб,
- средства защиты объектов.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» - написал мэр.
При необходимости звоните в экстренные службы по номеру 112.
