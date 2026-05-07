В Сочи снова объявили угрозу атаки беспилотников

В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи снова объявили угрозу беспилотной атаки. Об этом жителей и гостей курорта предупредил мэр Андрей Прошунин.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», - написал глава города в своих соцсетях.

Если вы дома:

- Не подходите к окнам.

- Укройтесь в помещении без окон или в комнате с окнами, не выходящими на море (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Если вы на улице:

- Найдите укрытие в цоколе ближайшего здания.

- Используйте подвалы, тоннели, подземные переходы или паркинги.

Опасно использовать автомобиль как укрытие и прятаться возле стен многоэтажных домов.

Если вы стали свидетелем, не снимайте и не публикуйте в соцсетях:

- работу ПВО,

- беспилотники и их обломки,

- действия спецслужб,

- средства защиты объектов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» - написал мэр.

При необходимости звоните в экстренные службы по номеру 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Новороссийска предупредили об угрозе беспилотной атаки

В Анапе, Туапсе и Геленджике включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА