Пилот рухнувшего на Кубани вертолета Ми-2 погиб

На месте работают сотрудники МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Славянском районе Краснодарского края произошло крушение вертолета Ми-2. В результате инцидента пилот скончался.

«По уточненным данным, произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации. Пилот, к сожалению, погиб», - рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района.

Известно, что крушение произошло во время обработки полей в районе хутора Прикубанского.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают 21 специалист и восемь единиц техники МЧС России, а также сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Подробнее о происшествии и возможных причинах будет сообщено позже.

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