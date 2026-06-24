Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Краснодарском крае

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 в Славянском районе Краснодарского края. Инцидент произошел днем 24 июня вблизи хутора Прикубанского во время выполнения сельскохозяйственных работ. В результате аварии погиб пилот.

Дело расследует Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают следователи. Они проводят осмотр территории и собирают доказательства. В рамках расследования изучаются разные версии случившегося. Чтобы установить точные причины крушения, выполняется комплекс необходимых следственных действий.