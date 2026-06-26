Над Черным и Азовским морями и регионами России сбили 660 дронов за ночь

Архивное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 26 июня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали сотни дронов над регионами страны, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

В Министерстве обороны уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

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