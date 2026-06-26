Малоподвижный атмосферный фронт принесет ливни и грозы в Краснодарский край

Фронтальный раздел отметится грозовыми дождями Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край остается под влиянием капризного атмосферного фронта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня территория Кубани останется под влиянием малоподвижного и вытянувшегося в широтном направлении атмосферного фронта», - рассказал синоптик.

26 июня в течение дня в крае прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, которые в отдельных районах перерастут в сильные ливни с грозами. Несмотря на осадки, день будет теплым: столбики термометров поднимутся до +27…+29 °C. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 4–9 м/с, однако при грозе возможны резкие порывы. Атмосферное давление останется стабильным и составит 757 мм ртутного столба, что близко к норме.

Выходные принесут жителям региона улучшение погоды. В ночь на субботу еще возможны локальные грозовые дожди при температуре +14…+16 °C, но уже в дневные часы осадки прекратятся, а воздух прогреется до комфортных +25…+27 °C.

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