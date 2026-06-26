Вода зашла в 22 дома в Крымске после сильного ливня

В Крымском районе прошли сильные дожди Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Крымском районе Краснодарского края ликвидируют последствия сильных ливней. Как сообщает региональное управление МЧС России, 25 июня в муниципалитете выпало 50 мм осадков, что спровоцировало подтопления.

В ходе подворовых обходов в городе Крымске зафиксировали затопление 46 приусадебных участков. В 22 из них вода заходила непосредственно в жилые дома на высоту от 3 до 15 сантиметров.

На данный момент ситуация стабилизируется: вода из домов полностью сошла.

«Остаются подтопленными 24 приусадебных территорий», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Специалисты экстренных служб продолжают работы по откачке воды с участков, чтобы окончательно устранить последствия стихии.

Ранее гидрометцентр предупредил о подтоплениях в Краснодарском крае.

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