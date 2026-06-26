В Анапе разрешили работу 72 пляжам после ликвидации последствий разлива мазута

Разрешительные документы на открытие пляжного сезона уже получили 72 пляжа Анапы Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе продолжается ликвидация последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. На данный момент 72 пляжа города уже успешно прошли все проверки и получили разрешительные документы на работу. Еще восемь территорий находятся на стадии финальной экспертизы, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ход работ по восстановлению береговой линии обсудили на заседании правительственной комиссии под председательством Виталия Савельева. Сейчас на пляжах, ранее пострадавших от разлива нефтепродуктов, специалисты завершают отсыпку свежего чистого песка. Качество песка и безопасность зон отдыха находятся под строгим контролем Роспотребнадзора.

Экологический мониторинг акватории Черного моря, а также прибрежных территорий Кубани и Крыма ведется непрерывно.

«За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено», - рассказали в официальном канале правительства в Максе.

Масштаб проведенной работы впечатляет: с начала ликвидации специалисты очистили более 3,6 тысячи километров береговой полосы, проводя повторные рейды на наиболее загрязненных участках. На специализированные площадки для обезвреживания и переработки вывезли свыше 185 тысяч тонн загрязненного грунта, весь этот объем уже переведен в категорию вторичных продуктов или полностью утилизирован. В общей сложности группировка сил, задействованная в ликвидации последствий аварии, насчитывает 775 специалистов и 187 единиц спецтехники.

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