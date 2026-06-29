56 автозаправочных станций работают в Краснодаре 29 июня

В Краснодаре работают 56 автозаправочных станций Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре продолжается мониторинг работы автозаправочных комплексов. По данным на 29 июня, в краевом центре функционируют 56 АЗС.

Как сообщает муниципальный центр управления Краснодара, на большинстве из них представлен широкий ассортимент топлива: бензин марки АИ-92 доступен на 46 станциях, АИ-95 – на 43, дизельное топливо – на 47, а высокооктановый АИ-100 – на 29 заправках.

Власти города отмечают, что из-за повышенного спроса ряд компаний принял решение об ограничении продажи горючего – теперь заправка возможна только непосредственно в баки автомобилей.

На сегодняшний день 50 заправочных станций временно приостановили реализацию топлива, еще восемь объектов закрыты на плановый ремонт.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж», – призывают в МЦУ Краснодара.

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