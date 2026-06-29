В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты днем 29 июня

Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации около 17 часов 29 июня.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что временные ограничения на выпуск и прием самолетов ввели для безопасности полетов.
Тем временем в Геленджике включили сирены из-за беспилотной опасности. Угроза БПЛА действует также в Крымском районе, Туапсинском округе, в Анапе и Новороссийске.
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