Жители Кубани смогут увидеть Клубничную Луну в ночь на 30 июня

Клубничная Луна взойдет над Кубанью Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 30 июня жители России станут свидетелями чарующего небесного явления – июньского полнолуния, которое традиционно называют Клубничной Луной. Естественный спутник Земли будет находиться особенно низко над горизонтом, благодаря чему покажется крупнее обычного и приобретет эффектный красновато-желтый оттенок.

Астрономы объясняют этот феномен тем, что летняя полная Луна в своем движении по небосводу повторяет траекторию зимнего Солнца. Это означает, что она поднимается максимально низко. Именно низкое положение и вызывает характерный красноватый оттенок. Когда лунный свет проходит через более толстый слой земной атмосферы у горизонта, частицы пыли и другие аэрозоли рассеивают синие и зеленые лучи спектра. В результате до наблюдателя доходят преимущественно красные и оранжевые оттенки.

В северных регионах увидеть Луну не получится: в некоторых населенных пунктах она даже не поднимется над горизонтом. А вот жителям Краснодарского края повезло не только с географическим расположением, но и с погодой. Небо будет ясным, и это позволит Луне быть максимально яркой на небосклоне.

Название «Клубничная Луна» пришло к нам из традиций североамериканских индейских племен, которые связывали это полнолуние с началом сезона сбора земляники. В европейской же культуре июньское полнолуние часто именовали «Медовой Луной», так как в этот период начинался сбор меда.

Астрологи часто приписывают Клубничной Луне особое влияние, связывая ее с периодом эмоциональных перемен, внутреннего переосмысления и романтических настроений. Однако с точки зрения науки, это прежде всего обычное полнолуние, сопровождающееся уникальным визуальным эффектом, обусловленным оптикой земной атмосферы и положением Луны.

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