Российские средства ПВО уничтожили 327 дронов над Кубанью и другими регионами

Архивное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 2 июля регионы России снова подверглись массированной атаке беспилотников. Средства противовоздушной обороны ликвидировали более трех сотен дронов, сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники сбили в том числе над Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями. Дроны также ликвидировали над Московским регионом и целым рядом областей: Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тульской, Тамбовской.

В Министерстве обороны России уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

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