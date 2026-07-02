Число работающих заправок в Крымском районе увеличилось до 12

В Крымском районе работают 12 заправок Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крымском районе улучшилась ситуация с доступностью топлива. По данным администрации муниципалитета, 2 июля в районе работают уже 12 АЗС. Днем ранее действовало всего семь заправок.

На девяти станциях можно приобрести бензин АИ 92 и дизельное топливо, АИ 95 доступен на семи АЗС. При этом на некоторых заправках продолжают действовать ограничения: топливо отпускают по топливным картам или по договорам, преимущественно для спецтранспорта, а также с лимитом на объем — 15, 20 или 30 литров в бак.

При этом 16 точек остаются временно закрытыми.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию», – отмечают в МЦУ Крымского района.

Жителей и гостей района просят не создавать ажиотажный спрос и не закупать бензин впрок: это позволит снизить нагрузку на работающие АЗС и обеспечить топливом нуждающихся водителей.

Кроме того, в администрации предостерегают от покупки топлива с рук. В случае выявления фактов незаконной торговли необходимо незамедлительно сообщать координаты в полицию по номеру 102.

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