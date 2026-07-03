Лимиты на бак и запрет на канистры: как работают заправки в Анапе

В Анапе работают 17 АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе функционирует 17 АЗС. Такую информацию предоставили в администрации города-курорта по данным на первую половину дня 3 июля.

Для стабилизации ситуации с бензином собственники сетей ввели ряд временных ограничений:

- на восьми заправках отпуск горючего осуществляется исключительно по топливным картам (для юридических лиц) и для обслуживания специального транспорта;

- на 14 АЗС действуют лимиты на заправку легковых машин в один чек: не более 20 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 и до 30 литров дизельного топлива на один автомобиль;

- на всех без исключения заправках Анапы полностью запрещен налив топлива в канистры и любые другие переносные емкости.

Наличие топлива на работающих АЗС города:

- бензин АИ-92 доступен на 14 станциях;

- бензин АИ-95 есть в наличии на 13 заправках;

- высокооктановый АИ-100 можно найти только на одной АЗС;

- дизельное топливо отпускают на 12 объектах.

Городские власти обращают внимание водителей на то, что в течение дня ситуация на заправках может меняться.

В настоящее время на всех уровнях власти принимаются необходимые меры для ритмичных поставок топлива на курорт. Администрация убедительно просит жителей и гостей Анапы не поддаваться панике и не закупать бензин впрок, чтобы не создавать очереди на действующих станциях.

Ранее сообщалось, что казаки и добровольцы координируют очереди на АЗС в Анапе.

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