Лимиты на бак и запрет на канистры: как работают заправки в Анапе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Анапе функционирует 17 АЗС. Такую информацию предоставили в администрации города-курорта по данным на первую половину дня 3 июля.
Для стабилизации ситуации с бензином собственники сетей ввели ряд временных ограничений:
- на восьми заправках отпуск горючего осуществляется исключительно по топливным картам (для юридических лиц) и для обслуживания специального транспорта;
- на 14 АЗС действуют лимиты на заправку легковых машин в один чек: не более 20 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 и до 30 литров дизельного топлива на один автомобиль;
- на всех без исключения заправках Анапы полностью запрещен налив топлива в канистры и любые другие переносные емкости.
Наличие топлива на работающих АЗС города:
- бензин АИ-92 доступен на 14 станциях;
- бензин АИ-95 есть в наличии на 13 заправках;
- высокооктановый АИ-100 можно найти только на одной АЗС;
- дизельное топливо отпускают на 12 объектах.
Городские власти обращают внимание водителей на то, что в течение дня ситуация на заправках может меняться.
В настоящее время на всех уровнях власти принимаются необходимые меры для ритмичных поставок топлива на курорт. Администрация убедительно просит жителей и гостей Анапы не поддаваться панике и не закупать бензин впрок, чтобы не создавать очереди на действующих станциях.
Ранее сообщалось, что казаки и добровольцы координируют очереди на АЗС в Анапе.
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