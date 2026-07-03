Купание на пляжах Анапы запрещено из-за шторма и донного течения

Пляжи Анапы временно закрыты Фото: Архив "КП".

В Анапе временно запрещено купание в море. 3 июля пляжи курорта закрыли из-за опасных погодных и гидрологических условий. Об этом проинформировала городская служба РСЧС.

Причиной ограничений стали шторм и сильное донное течение: они создают серьезную угрозу для жизни и здоровья отдыхающих. Спасатели настоятельно рекомендуют не заходить в воду и строго соблюдать правила безопасности.

Синоптики предупреждают: риск опасных явлений сохранится не только во второй половине 3 июля, но и в течение 4-5 июля. В Черном море по-прежнему будет высока вероятность формирования смерчей.

Ранее стало известно, что за один день спасатели помогли десяти отдыхающим, которых унесло в открытое море на сапах.

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