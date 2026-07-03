Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 10:36

Купание на пляжах Анапы запрещено из-за шторма и донного течения

В Анапе из-за сильного течения и волн закрыли пляжи 3 июля
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Пляжи Анапы временно закрыты

Пляжи Анапы временно закрыты

Фото: Архив "КП".

В Анапе временно запрещено купание в море. 3 июля пляжи курорта закрыли из-за опасных погодных и гидрологических условий. Об этом проинформировала городская служба РСЧС.

Причиной ограничений стали шторм и сильное донное течение: они создают серьезную угрозу для жизни и здоровья отдыхающих. Спасатели настоятельно рекомендуют не заходить в воду и строго соблюдать правила безопасности.

Синоптики предупреждают: риск опасных явлений сохранится не только во второй половине 3 июля, но и в течение 4-5 июля. В Черном море по-прежнему будет высока вероятность формирования смерчей.

Ранее стало известно, что за один день спасатели помогли десяти отдыхающим, которых унесло в открытое море на сапах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Только сап и бесконечная тьма вокруг... Серфер провел ночь в открытом море в ожидании помощи

Ливни, крупный град, смерчи над морем: Экстремальная погода ожидается на Кубани в выходные