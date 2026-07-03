На Тургеневском мосту в Краснодаре с 3 июля ограничат движение по ночам

В Краснодаре почти на месяц изменятся правила проезда по Тургеневскому мосту в ночные часы. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения будут действовать в период с 3 по 30 июля.
В течение этого времени дорожные службы будут на время перекрывать движение по одной из полос как на въезд в краевой центр, так и на выезд из него. Ночной формат ограничений выбран специально для того, чтобы избежать заторов на важной транспортной артерии в дневное время.
Временные неудобства связаны с необходимостью безопасного проведения завершающего этапа работ по капитальному ремонту мостового перехода.
Представители дептранса просят автомобилистов быть предельно внимательными при проезде данного участка, обращать внимание на временные дорожные знаки и с пониманием отнестись к вынужденным мерам.
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