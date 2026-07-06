В амфитеатре парка «Краснодар» бесплатно покажут суперматч Португалия – Испания

Матч покажут в амфитеатре парка "Краснодар" Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 6 июля жители и гости кубанской столицы смогут бесплатно посмотреть футбольный поединок между сборными Португалии и Испании. Открытая трансляция игры будет организована на большом экране в амфитеатре знаменитого парка «Краснодар». Совместный просмотр начнется в 22:00, вход для всех желающих свободный.

Как отметили в пресс-службе ФК «Краснодар», зрителей ждет невероятное зрелище и дуэль двух поколений – легендарного Криштиану Роналду и новой суперзвезды мирового футбола Ламина Ямаля. Это противостояние обещает быть принципиальным: испанская сборная попытается взять у португальцев реванш за поражение в финале Лиги Наций.

Организаторы приглашают краснодарцев провести этот летний вечер в большой футбольной компании, поддержать свои любимые команды и насладиться неповторимой атмосферой большого спорта под открытым небом.

«Будьте внимательны: вход свободный, но с досмотровыми мероприятиями», – предупредили в пресс-службе парка.

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