Прямые авиарейсы связали Сочи и саудовский Табук

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту Сочи открыто новое международное направление: теперь из города Табук (Саудовская Аравия) в Сочи летают прямые рейсы. Это историческое событие для воздушной гавани — такого маршрута раньше не было.

«Табук — жемчужина пустыни на побережье Красного моря, которое славится своей чистой водой и потрясающими местами для аквалангистов. Город сочетает древнюю бедуинскую культуру и уникальную природу. Древние памятники истории, датированные 1500 годом до н.э., соседствуют со стильным современным коммерческим центром, утопающим в зелени», — рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Полеты выполняет авиакомпания «Азимут» в партнерстве с туристическим оператором. Рейсы на комфортабельном лайнере SSJ 100 запланированы еженедельно — каждую пятницу.

Основная цель запуска направления — привлечь в Сочи туристов из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива. Первыми пассажирами стали путешественники из Табука: они прилетели, чтобы познакомиться с горным кластером и ключевыми достопримечательностями курорта.

Табук стал седьмым ближневосточным направлением в маршрутной сети аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что из Сочи запустили еженедельные прямые авиарейсы в Оман.

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