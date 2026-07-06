В Новороссийске работают 15 автозаправочных станций Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новороссийске обновили данные мониторинга работы автозаправочных станций. По состоянию на 13:00 понедельника, 6 июля, отпуск горючего осуществляют 15 АЗС города. При этом еще 19 заправок временно приостановили работу.

Для рационального распределения ресурсов собственники сетей ввели строгие ограничения: топливо заливают исключительно в баки автомобилей (отпуск в канистры запрещен), а лимит на одну машину составляет 20, 30 или 60 литров в зависимости от АЗС.

Ситуация с наличием марок топлива на работающих заправках:

- АИ-100 — полностью отсутствует в городе;

- АИ-95 — доступен на восьми АЗС;

- АИ-92 — есть в наличии на девяти АЗС;

- ддизельное топливо — отпускают на 13 АЗС.

Где можно заправиться и какие действуют ограничения:

- «Роснефть»: открыты заправки в Цемдолине на ул. Ленина (2 АЗС), на Мысхакском шоссе и в промзоне села Кирилловка.

- «Татнефть»: работает АЗС в поселке Верхнебаканский.

- «Газпром»: открыта станция в станице Натухаевской.

- «Уфим-нефть»: заправиться можно на ул. Малоземельской, в селе Владимировка на выезде из города (здесь есть только АИ-95) и в Кирилловке на ул. Кооперативной (доступен только АИ-92).

- Станции только с дизельным топливом: «Лукойл» на проспекте Дзержинского, в Цемдолине на ул. Ленина, в станице Раевской, на ул. Куникова и в селе Глебовском; а также «Газпромнефть» в селе Гайдук на въезде в город.

Важное предупреждение: АЗС «Лукойл» на Сухумском шоссе сейчас отпускает горючее исключительно по корпоративным топливным картам. Обычных автомобилистов просят временно воздержаться от визитов на эту станцию, чтобы не создавать заторы.

«Проверить наличие топлива на АЗС Новороссийска можно прямо в чат-боте платформы MAX. Воспользоваться ботом можно по ссылке https://max.ru/gde_benzin_nvrsk_bot», – рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Городские власти убедительно просят автовладельцев не поддаваться панике и не покупать топливо про запас. Это поможет быстрее ликвидировать очереди на работающих заправках и гарантирует доступность бензина для всех участников дорожного движения.

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