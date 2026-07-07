56 отцов по имени Петр получают единое пособие на детей в Краснодарском крае

На Кубани 56 отцов по имени Петр получают единое пособие на детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ко Дню семьи, любви и верности или Дню Петра и Февронии Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю подготовило необычную и символичную статистику: среди получателей единого детского пособия в регионе числятся 56 отцов по имени Петр.

Единое пособие на сегодняшний день является самой востребованной мерой финансовой поддержки семей на Кубани. Как рассказал управляющий региональным Отделением СФР Дмитрий Фурса, данные выплаты уже оформлены родителям более чем 465 тысяч детей, а также 10 тысячам беременных женщин.

«Кубань – край больших семей. Здесь единое пособие – это помощь родителям более 465 тысяч детей и более 10 тысяч будущих мам. В этот день – особая благодарность многодетным семьям и тем, кто дарит дом и любовь приёмным детям», – прокомментировал Дмитрий Фурса.

Единое пособие назначается семьям на основании комплексной оценки нуждаемости. Претендовать на выплату могут беременные женщины, вставшие на медицинский учет на ранних сроках (до 12 недель), а также родители или законные представители детей в возрасте до 17 лет.

Основные условия назначения выплаты:

- наличие гражданства РФ и постоянное проживание заявителя и детей на территории страны;

- среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума (в Краснодарском крае в текущем году это 18,2 тысячи рублей на человека);

- трудоспособные члены семьи должны иметь официальный заработок (не менее 216,8 тысячи рублей за последние 12 месяцев) либо предоставить объективные уважительные причины его отсутствия (уход за ребенком до 1,5 лет, пенсия по инвалидности или старости и др.);

- соответствие имущественному цензу (оценивается наличие жилья, дач, земельных участков и автомобилей).

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Для семей с детьми сумма составляет от 8,8 до 17,6 тысячи рублей в месяц, для будущих мам – от 9,9 до 19,8 тысячи рублей в месяц.

Подать заявление можно в электронном виде через портал «Госуслуги», лично в многофункциональных центрах или в клиентском офисе Отделения Соцфонда по Краснодарскому краю. Стоит также отметить, что многодетные семьи могут подтверждать свое право на льготы с помощью цифрового удостоверения через чат-бота «Макс». Любые интересующие вопросы можно задать по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01.

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