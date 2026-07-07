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НовостиОбщество7 июля 2026 5:57

В аэропортах Сочи и Краснодара сняли ограничения на полеты утром 7 июля

Аэропорты Сочи и Краснодара снова принимают и отправляют самолеты
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Аэропорт Краснодара

Аэропорт Краснодара

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее введенные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара сняли. Об этом утром 7 июля сообщили в Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении ведомства.

Аэропорт Сочи закрыли для приема самолетов около 6 часов утра, ограничения отменили в 08:45. Дополнительные ограничения в аэропорту Краснодара действовали в период с 3 часов ночи, их сняли около 08:00. В Федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что согласно действующему NOTAM, аэропорт краевой столицы принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00.

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