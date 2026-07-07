В городе Сочи работают 50 АЗС Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи 7 июля сохраняется особый режим работы автозаправочных станций. По данным мэрии, в городе функционируют 50 АЗС, еще 4 станции временно не отпускают топливо.

На 30 АЗС действуют ограничения, введенные собственниками: горючее можно залить только в топливный бак, при этом объем ограничен — не более 30 литров на автомобиль. На станциях сети «Лукойл» лимит еще строже — не выше 20 литров.

Актуальная доступность топлива по маркам:

АИ 100 — есть на 23 АЗС;

АИ 95 — на 30 станциях;

АИ 92 — также на 30 АЗС;

дизельное топливо — на 38 станциях;

сжиженный газ — на 12 АЗС.

Отдельно стоит учитывать специфику работы сетей: в соответствии с внутренними регламентами АЗС приостанавливают работу во время сигнала воздушной тревоги. После того как сирена замолкает, выдерживается интервал 15–20 минут. Если за это время не поступает повторный сигнал, станции возвращаются к штатному режиму работы.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Об изменениях ситуации будем сообщать дополнительно», – сообщает мэрия Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Геленджике работают восемь автозаправок 7 июля