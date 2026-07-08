Губернатор Кубани наградил многодетные семьи медалями «Родительская доблесть»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Краснодаре состоялась церемония награждения многодетных семей региона почетной медалью «Родительская доблесть». Награды вручали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В мероприятии также приняли участие заместитель главы края Елена Воробьева и министр труда и социального развития Сергей Гаркуша.

Обращаясь к присутствующим, Вениамин Кондратьев отметил важную роль семьи в жизни человека и общества.

«Семья всегда была и остается нерушимой опорой в жизни каждого человека, – сказал губернатор. – Именно в семьях с самого раннего детства мы узнаем о добре и справедливости, учимся уважать старших, любить Родину. В них формируются нравственность и вера – тот стержень, который должен быть у молодежи».

Особую благодарность глава региона выразил родителям, воспитывающим по четыре, пять, шесть и даже девять детей, назвав их гордостью Кубани.

«Эти медали – знак благодарности за ваш незаменимый труд, воспитание достойных граждан страны, которые с вашей поддержкой добиваются успехов в учебе, спорте, творчестве», – прокомментировал Кондратьев.

Он также добавил, что такие семьи являются основой настоящего и будущего страны, демонстрируя своим примером, что большая семья – это большое счастье, а истинная сила заключается в сплоченности, взаимной поддержке и умении вместе преодолевать трудности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерты, семейный фестиваль и экскурсии: куда сходить в Краснодаре в День семьи, любви и верности

Бесплатные экскурсии, праздничные службы и концерты: Афиша мероприятий в День семьи, любви и верности в Сочи