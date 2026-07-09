Где в Северском районе есть бензин 9 июля 2026

В Северском районе Кубани работают 14 заправок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северском районе сохраняется ограниченный режим отпуска топлива на автозаправочных станциях. Как сообщает местная администрация, по данным на утром 9 июля, в районе функционируют 14 АЗС.

На работающих станциях горючее отпускают в топливные баки с учетом лимитов — их устанавливают собственники АЗС. В настоящий момент АИ 95 есть на семи станциях, АИ 92 — также на семи АЗС, дизельное топливо — на шести станциях.

При этом на трех АЗС временно приостановлен отпуск топлива.

Власти и операторы просят водителей не закупать горючее впрок, чтобы не провоцировать искусственный дефицит.

«Об изменениях ситуации будем сообщать дополнительно», – говорится в сообщении администрации Северского района.

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