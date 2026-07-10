Сочи готовится к шторму: на побережье ожидается сильное волнение и грозы

В Сочи ожидается ухудшение погоды Фото: Архив "КП".

Жителям и гостям Сочи следует быть готовыми к ухудшению погодных условий, предупреждают в мэрии. По прогнозам синоптиков, с вечера 10 июля и до утра 11 июля на Черноморском побережье ожидается усиление волнения моря: высота волн может достигать 0,7 – 1,2 метра. Кроме того, в течение суток 11 июля местами на курорте и федеральной территории «Сириус» вероятны грозы.

В связи с предстоящей непогодой, все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина переведены в режим повышенной готовности. Их действия координирует городской оперативный штаб, чтобы обеспечить оперативную реакцию на возможные инциденты.

Горожан и туристов призывают соблюдать повышенные меры предосторожности: избегать купания в штормящем море, не находиться вблизи воды во время грозы и следить за сообщениями экстренных служб. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по единому номеру спасения – 112.

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