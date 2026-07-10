Грузовикам запретят стоянку на улице Стахановской в Краснодаре с 10 августа

На улице Стахановской в Краснодаре запретят стоянку грузового транспорта Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре усиливают меры по обеспечению безопасности на дорогах: с 10 августа на улице Стахановской запретят стоянку грузового транспорта. Ограничение коснется участка между улицами 2 я Линия Нефтяников и имени Дзержинского. Там установят соответствующие дорожные знаки, рассказали в мэрии краевой столицы.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, решение принято по рекомендации Госавтоинспекции. Причина – проблемы с видимостью: припаркованные на этом отрезке грузовики мешают другим водителям при выезде на улицу Стахановскую и повышают риск ДТП.

Автовладельцев просят учитывать новые правила и строго соблюдать требования дорожных знаков.

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