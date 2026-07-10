Движение на улице Дзержинского в Краснодаре изменится с 11 июля

Фото: Дептранс Краснодара

В Краснодаре с субботы, 11 июля, изменится схема организации дорожного движения на оживленном перекрестке улиц Новаторов и Дзержинского. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы, данные меры вводятся для повышения пропускной способности перекрестка и минимизации аварийно-опасных ситуаций.

Что конкретно изменится для водителей

- Новый маневр на улице Новаторов: при выезде на улицу Дзержинского водителям разрешат совершать поворот налево непосредственно с крайней правой полосы.

- Сужение на улице Дзержинского: при движении в направлении улицы Новаторов количество полос сократится — вместо двух существующих полос для проезда транспорта останется только одна.

Краснодарских автолюбителей быть предельно внимательными при проезде данного перекрестка, заранее обращать внимание на обновленные дорожные знаки и разметку, а также заблаговременно планировать свои поездки.

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