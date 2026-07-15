Чай, улитки и фруктовые плантации: как агротуризм в Сочи стал магнитом для 150 тысяч гостей в год

Чайная плантация в Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сочи уже давно перерос статус исключительно пляжного и горнолыжного курорта. Сегодня город активно развивает всесезонный экологический и гастрономический туризм. На территории Большого Сочи успешно работают более 20 крупных объектов агротуризма – от исторических чайных усадеб до высокотехнологичных улиточных ферм. Как рассказали в мэрии курорта, ежегодно эти локации привлекают порядка 150 тысяч отдыхающих, желающих прикоснуться к фермерскому быту и попробовать уникальные локальные продукты.

«Люди хотят не просто отдохнуть, а узнать, как растет чай, как делают сыр или мед. В условиях курса на импортозамещение поддержка местных производителей становится особенно важной, – прокомментировал заместитель главы Сочи Сергей Сомко. – Уникальные продукты сочинских фермеров – это не только гастрономический опыт, но и вклад в продовольственную независимость».

Родина русского чая: от истоков к современности

Главной визитной карточкой сочинского агротуризма остаются чайные плантации, имеющие глубокие исторические корни.

Усадьба Кошмана (Солохаул) – место, где в 1901 году агроном Иуда Кошман заложил первую успешную чайную плантацию в России. Сегодня это уникальный историко-производственный музей, где гости могут выпить чаю на той же земле, откуда пошло все отечественное чаеводство.

Мацестинская чайная фабрика – это крупнейшее профильное предприятие в стране. Местное высокотехнологичное производство позволяет сохранять до 90% полезных веществ в чайном листе во время переработки.

«Хоста-чай» – предприятие полного цикла в Адлерском районе, где туристы могут пройти весь путь от ручного сбора листьев до дегустации.

«Адам Чай» и «Дагомысчай» – самая северная семейная плантация России площадью 7 гектаров в Лазаревском районе и знаменитые «Чайные домики», воссоздающие атмосферу старинного купеческого чаепития с панорамным видом на Черное море.

Фруктовые сады и горные виноградники

Для любителей фруктов настоящим открытием стал проект «Сады Фрателли» в Вардане. На территории в 30 гектаров высажено более 10 тысяч деревьев. Здесь выращивают персики, инжир, хурму, оливки, голубику и цитрусовые. Туристам предлагают интерактивный формат – самостоятельный сбор урожая (от ягод в начале лета до мандаринов в ноябре). Также на ферме обустроен мини-зоопарк с павлинами, козами и овцами.

По дороге на Красную Поляну, на высоте 300 метров над уровнем моря, расположилась частная усадьба виноградаря. Здесь на крутых склонах бережно сохраняют автохтонные сорта винограда (такие как «оджалеши» и «гачич черкесский»), завезенные на побережье полтора века назад. Гостей учат уходу за лозой и проводят мастер-классы по приготовлению чурчхелы.

Медовые легенды и экзотические улитки

Не менее популярным направлением остаются сочинские пасеки.

На «Пасеке у Гамзата» в селе Казачий Брод туристов знакомят с особенностями серой горной кавказской пчелы и угощают сбитнем. На «Пасеке Ефимовых» собирают терпкий мед, полученный благодаря опылению реликтовых самшитов и лавров, а на горной пасеке Александра Соколова у Солохаула производят знаменитый каштановый мед с благородной горчинкой.

Одним из самых необычных и молодых стартапов Сочи стала семейная улиточная ферма «Улитки вверх» в селе Вардане-Верино. На площади более 7 гектаров организован полный цикл выращивания деликатесных улиток сортов Хеликс Максима и Мюллер. Гости могут увидеть процесс выращивания моллюсков, попробовать изысканные блюда от шеф-повара и приобрести косметику на основе улиточного муцина. В планах хозяйства – разведение стерляди и австралийского рака, а также запуск производства собственного сидра.

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