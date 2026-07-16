На Кубани разыскивают курьера мошенников по фотороботу

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В Краснодарском крае полиция ведет розыск мужчины, который может быть причастен к крупному мошенничеству. По данным правоохранителей, три дня назад 18 летняя девушка, попавшись на уловки телефонных аферистов, передала курьеру 1,1 миллиона рублей наличными. Деньги принадлежали ее 80 летней бабушке, которые пенсионерка хранила дома.

Полиция составила описание разыскиваемого. Мужчина славянской внешности, на вид около 20 лет. В момент совершения преступления он был одет в серую футболку и черные джинсы, при себе имел черную барсетку, на левой руке – наручные часы.

Правоохранители просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении мужчины, сообщить об этом по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 112.

«Конфиденциальность гарантирована», – прокомментировали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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