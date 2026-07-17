Центр Геленджика ушел под воду после залпового ливня

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Утром 17 июля на Геленджик обрушился мощный залповый ливень. Как рассказал мэр курорта Алексей Богодистов, основной удар стихии пришелся на центральную часть курорта.

«Основные потоки воды пришлись на центральную часть города. Сейчас дождь прекратился, вода постепенно уходит», – сообщил Богодистов.

Он также уточнил, что в результате разгула стихии никто не пострадал.

Тем не менее непогода частично затронула городскую инфраструктуру: подтопления зафиксированы на набережной, некоторых улицах и ряде пляжных территорий. Дорожные и коммунальные службы Геленджика уже приступили к ликвидации последствий стихии. На наиболее сложных участках задействована вся необходимая спецтехника, специалисты оперативно очищают территорию от наносного мусора и ила. Работы планируют завершить в максимально короткие сроки.

Администрация курорта убедительно просит жителей и гостей Геленджика соблюдать предельную осторожность на участках дорог и тротуаров, где все еще сохраняется скопление воды. При возникновении экстренных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (86141) 2-08-95.

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