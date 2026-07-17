Глава МЧС Кубани сообщил об ударах беспилотников по лесам и полям

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В Краснодарском крае в 2026 году не зафиксировали умышленных поджогов лесов и других природных территорий. При этом дополнительным источником пожаров стали атаки беспилотников, заявил 17 июля на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Клушин.

По его словам, были случаи целенаправленных ударов ВСУ по лесным массивам и сельскохозяйственным угодьям.

«В последнее время мы знаем такие случаи: ВСУ целенаправленно били по лесам и полям, уничтожая посевы и лесные массивы. Тем самым противник пытается навредить нам», — заявил Алексей Клушин.

Глава регионального управления МЧС отметил, что основная ответственность за тушение лесных пожаров лежит на краевом лесопожарном центре. Подразделения чрезвычайного ведомства также участвуют в ликвидации возгораний и обеспечивают безопасность.

В течение года на Кубани происходили отдельные пожары сухой растительности, однако их оперативно тушили. Сейчас обстановка в регионе остается стабильной.

Главной причиной возгораний в лесополосах по-прежнему является человеческий фактор. По оценке Клушина, около 90% таких пожаров возникают из-за неосторожности: разведения костров, выброшенных окурков и нарушения требований безопасности. Естественные причины приводят к возгораниям значительно реже.

Ранее сообщалось, что на Кубани во время тушения НПЗ происходили повторные атаки беспилотников, а также что в регионе перешли на точечное оповещение об угрозе БПЛА.