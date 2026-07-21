Краснодарский край накроет магнитная буря к вечеру 21 июля

На Земле ожидается магнитная буря Фото: Архив "КП".

Долгий период геомагнитного затишья на Земле подходит к концу. На фоне низкой солнечной активности, в околоземном космическом пространстве прогнозируются заметные изменения, предупреждает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. И уже к вечеру 21 июля жители Кубани могут ощутить воздействие магнитной бури.

«Солнце постепенно развернется к нашей планете очередной корональной дырой. Ожидается, что поток быстрого и плотного солнечного ветра из нее достигнет Земли сегодня во второй половине дня», – рассказал Леус.

Предстоящее явление имеет редкую физическую особенность: если обычно корональные дыры представляют собой компактные области, то нынешняя вытянута вдоль солнечного меридиана – фактически от одного полюса звезды до другого. Такая меридиональная конфигурация практически гарантирует, что плотный поток заряженных частиц неизбежно заденет нашу планету.

По данным Лаборатории солнечной астрономии начало роста возмущений геомагнитного поля Земли ожидается к вечеру 21 июля. В ночь на среду, 22 июля, прогнозируют полноценную магнитную бурю. А вот днем геомагнитная активность будет постепенно ослабевать, и к середине поле должно вернуться в спокойное состояние.

Согласно расчетам астрофизиков, мощность грядущей бури будет умеренной – ожидается шторм слабого или среднего уровня (классификации G1 и G2 соответственно). Вероятность того, что явление перерастет в экстремальный геошторм уровня G3 и выше, оценивается учеными не более чем в 5%. Тем не менее метеозависимым людям в ближайшие сутки рекомендуется внимательнее отнестись к своему самочувствию.

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