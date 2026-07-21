Больше 3 млн человек отдохнули на курортах Краснодарского края с начала лета

Летний турпоток в Краснодарский край превысил 3,3 млн человек Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета курорты Краснодарского края уже приняли 3,3 миллиона отдыхающих. Общий турпоток в регион с начала 2026 года превысил отметку в 7,3 миллиона человек. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам главы Краснодарского края, текущим летом средняя загрузка объектов размещения составляет более 60 процентов. Этот показатель демонстрирует стабильность спроса как на традиционных морских, так и на активно развивающихся предгорных курортах. Особо выделяется Анапа, где отели и санатории в настоящий момент загружены на 73 процента.

Вениамин Кондратьев отметил, что, несмотря на существующие вызовы, курортная отрасль края демонстрирует стабильную работу.

«Мы понимаем, что сегодня турист особенно внимательно выбирает место для отпуска. Поэтому наша главная задача – обеспечить безопасность, комфорт и высокий уровень сервиса», – прокомментировал губернатор.

Гостей региона готовы принять около 11 тысяч различных объектов размещения – от крупных санаториев и отелей до уютных гостевых домов. В их числе почти 300 предложений, работающих по популярной системе «все включено».

Кроме того, на Кубани развиваются событийный, гастрономический, сельский, экологический, промышленный и винный туризм. Благодаря такому подходу, отдыхающие приезжают в край не только в пик летнего сезона, но и в течение всего года, что способствует устойчивому и всесезонному развитию туристической отрасли.

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