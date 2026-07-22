В Краснодаре перекрыли часть автобусного маршрута №46 из-за обломков БПЛА Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре перекрыли часть автобусного маршрута №46 из-за обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Автобус не следует по участку от остановки «Багряная» до остановки «Крепость». Пассажиров просят быть внимательными.

Напомним, Краснодар пережил атаку БПЛА в ночь на 22 июля. Обломки попали в два многоквартирных дома и логистический центр. Пожар на складе тушат 105 человек, задействовано более 37 единиц техники. Известно о трех пострадавших – их доставили в больницу.

Для тушения пожара на складе привлекут вертолет.