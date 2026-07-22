В Краснодаре количество поврежденных из-за атаки БПЛА домов увеличилось до 16

Архивное фото Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число жилых объектов в Краснодаре, получивших повреждения в результате ночной атаки беспилотников, увеличилось. По обновленной информации оперативного штаба Краснодарского края, на данный момент зафиксированы разрушения различной степени в 16 домовладениях.

На данный момент официально подтверждены повреждения 10 частных жилых домов и шести многоэтажек.

«В Прикубанском округе в пяти МКД повреждено остекление. В пятиэтажном доме Карасунского округа повреждены кровля и окна квартир», – рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

К счастью, пострадавших среди жильцов нет.

Специальные муниципальные комиссии продолжают обследовать пострадавшие районы города и проводить оценку нанесенного материального ущерба для последующего оказания помощи жителям.

В медицинских учреждениях Краснодара продолжают оставаться трое пострадавших при беспилотной атаке, они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь.

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