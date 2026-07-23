Губернатор Кубани назвал причины атак БПЛА на гражданские предприятия

Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил цели и мотивы атак украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру региона. В ходе экстренного заседания оперативного штаба 22 июля глава Кубани заявил, что противник намеренно сменил тактику, выбирая в качестве целей мирные предприятия.

По мнению главы региона, переключение внимания ВСУ на логистические центры и заводы напрямую связано с высокой эффективностью защиты стратегических объектов края. Поскольку критическая инфраструктура максимально прикрыта средствами ПВО и находится под усиленной охраной, враг начал искать более уязвимые цели среди гражданских объектов.

«Враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные гражданские предприятия, — сказал Вениамин Кондратьев. — Поручил коллегам совместно с собственниками предприятий, влияющих на жизнь людей, обеспечить антитеррористическую защищенность наравне с критической инфраструктурой».

Он также отметил, что важно оперативно проанализировать потенциальные цели, изучить ситуацию других регионов и принять все необходимые меры для усиления защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ночной атаки погибли два человека. В Краснодаре от полученных ранений скончалась девушка, работавшая на атакованном складском комплексе, а в Армавире жертвой удара стал охранник предприятия. Всего в результате ночного налета пострадали 10 человек.