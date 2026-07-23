Пострадавшую при атаке БПЛА на Сочи 7-летнюю девочку готовят к выписке

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Семилетняя девочка, получившая травму при атаке БПЛА на Сочи, идет на поправку. Ребенка госпитализировали в Центр охраны материнства и детства города Сочи с касательным ранением ноги.

Проведала юную пациентку и узнала о ее состоянии заместитель главы города Елена Канюк. Она проинспектировала условия лечения в отделении травматологии и ортопедии и подтвердила, что медики оказывают девочке всю необходимую помощь в полном объеме.

«Ситуация находится на личном контроле у главы Сочи Андрея Прошунина. Ребенок обеспечен всем необходимым для восстановления, — прокомментировала Елена Канюк. —Искренне желаем отважной малышке крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой к семье».

По словам врачей, сейчас девочка проходит курс антибактериальной терапии. Организм ребенка хорошо реагирует на лечение, и при сохранении текущей динамики медики планируют выписать пациентку домой уже в ближайшую неделю.

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