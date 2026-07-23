Руководитель школы БПЛА Анна Потынга рассказала о целях атаки на Краснодар

Фото из соцсетей Анны

Руководитель школы БПЛА «Добро и Небо» и представитель благотворительного фонда «Добро и Дело» Анна Потынга проанализировала возможные мотивы атаки беспилотников на логистический центр в Краснодаре. По ее мнению, выбор цели не был случайным и носит прежде всего информационно-психологический характер.

Одной из причин Анна называет ответную реакцию на недавний удар по крупнейшему распределительному центру Украины Amtel в Киевской области. Этот объект площадью более 100 тысяч квадратных метров, по сообщению Минобороны РФ, использовался для сборки агрегатов дальнобойных беспилотников.

Анна Потынга отмечает, что выбор пал на WB из-за огромного медийного веса компании. Маркетплейс тесно связан с сообществом малого бизнеса и активными пользователями соцсетей.

«Это попытка раскачать общество ударом по малому бизнесу, но удар, по большей части, информационный, — говорит она. — Огромное количество предпринимателей «живут» в соцсетях. Когда горят их товары — это вызывает мгновенную и очень эмоциональную реакцию».

Основная цель подобных налетов, считает Потынга, заключается в создании медиапаники. Видео с горящими складами и слезами предпринимателей, несущих убытки, быстро набирают сотни тысяч просмотров в рекомендательных алгоритмах соцсетей, воздействуя на сознание сочувствующих подписчиков и нагнетая атмосферу страха. Таким образом, противник использует предпринимательскую среду как рычаг для дестабилизации ситуации внутри страны.

«Нужны меры поддержки как со стороны самой компании, так и со стороны властей. А нам надо держаться и не помогать создавать нужную врагу картину катастрофизации в медиаполе», — резюмировала Анна Потынга.

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