Татьяна Ким пообещала помощь семье погибшей после атаки на склад в Краснодаре

Татьяна Ким Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Основатель российского маркетплейса Татьяна Ким выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудницы при атаке беспилотников на складской комплекс в Краснодаре и пообещала оказать поддержку ее семье. Об этом предпринимательница написала в своем телеграм канале.

«По информации от администрации Кубани, к глубочайшему сожалению, после сегодняшней атаки на наш склад один человек погиб, – говорится в ее посте. – Приношу соболезнования семье, мы окажем им помощь».

Кроме того, компания приступает к компенсации убытков продавцам, чьи товары пострадали при инциденте на складе в Электростали. Начисления уже стартовали. Как сообщалось ранее, средства будут зачислены на баланс селлеров в течение суток. Приоритетную поддержку получат небольшие предприниматели — всего более 88 тысяч таких продавцов.

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