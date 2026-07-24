Фото: t.me/turizm_novoross

В Новороссийске восстанавливают пляжи после ночного шторма. Об этом рассказали в пресс-служба управления курортов и туризма города-героя.

«Из-за сильного шторма в ночь на 24 июля пострадала пляжная инфраструктура в Широкой балке, Абрау, Южной Озереевке и Дюрсо», – говорится в сообщении.

Фото: t.me/turizm_novoross

И хотя шторм еще не завершился, на пострадавших территориях уже с утра начали наводить порядок. На кадрах видно, что ветром и волнами оказались повреждены зонты и лежаки. По предварительным прогнозам, работы по ликвидации последствий и очистке от штормового мусора займут еще несколько дней.

Жителей и гостей Новороссийска просят с пониманием отнестись к ситуации.

Фото: t.me/turizm_novoross

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся стихии.

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