Градус идет на спад: Холодный атмосферный фронт накроет Кубань грозовыми тучами

Холодный атмосферный фронт собьет жару и принесет дожди Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жара в Краснодарском крае берет паузу. Погода в регионе окажется во власти холодного атмосферного фронта, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Перемещаясь по территории региона с запада на восток, он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди, местами ливни с грозой и ограничит приток солнечного тепла», – рассказал синоптик.

В субботу, 25 июля, дневной прогрев воздуха существенно снизится. Столбики термометров в крае поднимутся лишь до +25…+27 °C. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с, а во время гроз возможны порывы. Атмосферное давление продолжит падать и составит 747 мм ртутного столба, что ниже нормы

В последний день недели похолодание на Кубани только усилится. В регионе временами ожидаются дожди и грозы. В ночные часы температура опустится до +17…+19 °C, а днем воздух прогреется максимум до +23…+25 °C. Так что воскресенье станет самым холодным днем уходящей недели.

Напомним, что на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.

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