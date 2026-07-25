Более 60 тысяч краснодарцев отмечают День работника торговли

День работника торговли отмечают больше 60 тысяч краснодарцев Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Краснодаре более 60 тысяч человек трудятся в сфере торговли. Руководство города поздравило их с Днем работника торговли, который ежегодно отмечается в четвертую субботу июля.

Глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко отметили значимость сферы для экономики краевого центра. По словам Евгения Наумова, первые пять месяцев с начала года еще раз подтвердили статус Краснодара как потребительского центра Юга России. В городе работают 10 800 магазинов и складов, более 1500 кафе и ресторанов, а также почти 3800 компаний, предоставляющих бытовые услуги.

Экономические показатели отрасли демонстрируют уверенный рост. Оборот крупной и средней розницы за пять месяцев достиг почти 223 млрд рублей. Оптовый сектор показал прирост на четверть — его оборот составил 688 млрд рублей.

«Особая гордость — наша гастрономия. Оборот общепита вырос более чем в полтора раза и достиг 9,6 млрд рублей. Кондитерские, кофейни, рестораны любой кухни мира — это и делает Краснодар уютным и современным», — сказал Наумов.

Вера Галушко говорит, что торговля — одна из ключевых отраслей экономики и важный индикатор благосостояния общества. Она поблагодарила работников сферы за профессионализм, инициативность и внимание к деталям: именно благодаря им потребительский рынок города продолжает развиваться и становиться удобнее для жителей и гостей Краснодара.

Руководители города пожелали представителям отрасли здоровья, семейного благополучия, финансового успеха и реализации смелых проектов.

День работника торговли был учрежден Указом Президента РФ в 2013 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Краснодара Наумов поздравил следователей с профессиональным праздником

На Кубани наградили лучших специалистов сферы торговли