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НовостиОбщество25 июля 2026 11:19

Более 60 тысяч краснодарцев отмечают День работника торговли

Руководители Краснодара поздравили работников торговли
Наталия КОЖЕВНИКОВА
День работника торговли отмечают больше 60 тысяч краснодарцев

День работника торговли отмечают больше 60 тысяч краснодарцев

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Краснодаре более 60 тысяч человек трудятся в сфере торговли. Руководство города поздравило их с Днем работника торговли, который ежегодно отмечается в четвертую субботу июля.

Глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко отметили значимость сферы для экономики краевого центра. По словам Евгения Наумова, первые пять месяцев с начала года еще раз подтвердили статус Краснодара как потребительского центра Юга России. В городе работают 10 800 магазинов и складов, более 1500 кафе и ресторанов, а также почти 3800 компаний, предоставляющих бытовые услуги.

Экономические показатели отрасли демонстрируют уверенный рост. Оборот крупной и средней розницы за пять месяцев достиг почти 223 млрд рублей. Оптовый сектор показал прирост на четверть — его оборот составил 688 млрд рублей.

«Особая гордость — наша гастрономия. Оборот общепита вырос более чем в полтора раза и достиг 9,6 млрд рублей. Кондитерские, кофейни, рестораны любой кухни мира — это и делает Краснодар уютным и современным», — сказал Наумов.

Вера Галушко говорит, что торговля — одна из ключевых отраслей экономики и важный индикатор благосостояния общества. Она поблагодарила работников сферы за профессионализм, инициативность и внимание к деталям: именно благодаря им потребительский рынок города продолжает развиваться и становиться удобнее для жителей и гостей Краснодара.

Руководители города пожелали представителям отрасли здоровья, семейного благополучия, финансового успеха и реализации смелых проектов.

День работника торговли был учрежден Указом Президента РФ в 2013 году.

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